У вівторок зранку, 23 січня, окупанти атакували Україну. Зокрема на столицю, Київ, було випущено близько 20 ракет. Всі ворожі цілі було збито силами ППО.

Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, наразі триває евакуація з кількох п'ятиповерхівок через не здетоновану бойову частину ракети. Її частина на подвір'ї будинку, частина - в одній із квартир.

Це кілька п’ятиповерхівок, де зараз проводиться евакуація. Визначений пункт - це у найближчій зоні навчальний заклад, там буде проводитися вся робота з надання їм допомоги щодо організації ремонту житла.

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