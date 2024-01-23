У вівторок, 23 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, скільки і яких ракет було випущено по Україні.

Усього, беручи власне за ніч, рф завдала удару 41 засобом повітряного нападу. Це ракети різних типів, це комбінований удар. Починалось з ракет С-300, С-400 в напрямку Харківщини. Противник використав стратегічно авіацію, це бомбардувальники ТУ-95, запустивши 15 крилатих ракет Х-101, Х-555, про які ви знаєте. Бо вони їх часто використовують. Також 8 ракет Х-22 було запущено з бомбардувальників ТУ-22 і ТУ-23. І балістика, 12 балістичних ракет "Іскандер М" теж були запущені з північного напрямку по території України. У різних напрямках вони летіли. Також 2 керовані авіаційні ракети з літаків СУ-34 були випущені по нашій державі.

"Як бачите, ракети, які щойно озвучив більшість із них - ракети, які летять і атакують по балістичній траєкторії. Для збиття балістики потрібно більше засобів, незважаючи на те, що били також по всіх регіонах балістикою, 5 балістичних ракет "Іскандер-М" було знищено. Крім того, знищено всі крилаті ракети Х-101, Х-555, 15 таких ракет. Також знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. На цей час інформація доуточнюється. Але із 41 ракети ми маємо знищених 21", - додав він.