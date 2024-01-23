У вівторок, 23 січня, під час масованої атаки по Україні окупанти завдали ударів по Шостці Сумської області. Під обстріл потрапила критична інфраструктура міста.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Сьогодні, 23 січня о 7.05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки.

За даними ОВА, на місці працюють всі необхідні служби.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Раніше ми писали про те, що речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, скільки і яких ракет було випущено по Україні.