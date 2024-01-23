Американська виборча кампанія набирає оберти і втрачає кандидатів. Рон Десантіс, республіканський кандидат від Флориди зняв свою кандидатуру на користь Дональда Трампа. Він став уже другим республіканцем, який відмовився від перегонів на користь скандального експрезидента. Першим, майже одразу, це зробив Вівек Рамасвамі, який, до речі, виступав проти допомоги Україні і загалом займав антиукраїнську позицію - говорив, що в разі його перемоги США віддадуть росії частину України, а президента Зеленського називав нацистом...

Щодо кандидата від республіканців Нікі Гейлі, то вона виявила характер і заявила, що не стане відмовлятися від змагань за головну посаду і обов'язково переможе... Якими на тлі запеклої політичної боротьби є перспективи надання Сполученими Штатами допомоги Україні, розкаже Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у США.

Стратегічний координатор американського Радбезу Джон Кірбі дійсно сказав такі слова, що зараз у заголовках ЗМІ: "Найближчі кілька місяців матимуть критичне значення для України". Я був на цьому брифінгу, тому можу пояснити, що адмірал має на увазі. Базуючись на даних, які мають американська адміністрація, він прогнозує, що зимова негода не стане причиною для зменшення інтенсивності бойових дій та обстрілів. Що вони триватимуть - а українському командуванню складно віддавати накази щодо відвовіді та планувати операції, бо є потреба заощаджувати боєприпаси, бо ні у кого немає ясності - коли надійде черговий пакет допомоги зі штатів.

Тому ці "критичні кілька місяців", за словами Кірбі, це час на фронті в паузі між поставками американської допомоги, який треба протриматися. Ось як він про це каже, пряма мова.

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

Доводиться ухвалювати дуже складні рішення щодо того, яку зброю використовувати, які боєприпаси взяти, які ракети запустити. Бо вони не знають, коли прийде наступна поставка зі штатів. І це погана ситуація, у яку ми ставимо українських військових, у той час як російські - коли є такі ж питання, - звʼязуються із КНДР щоб отримати балістичні ракети. Чи дрони з Ірану.

Вихід тут тільки один - прискорити затвердження пакету допомоги. Але умовою для цього у нижній палаті називають надання їм плану щодо того, коли і як має закінчитися війна. Цей документ формально не сформований, але Кірбі каже - принципові моменти і без того відомі. Ось вони:

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

Це достатньо прозоро і чітко: ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні (як сказав президент); ми хочемо, щоб Україна була цілісною, процвітаючою та суверенною. Ми хочемо, щоб кордони України- ті, що визнані світом - були визнані всіма - включно із путіним. І ми хочемо бути взмозі продовжувати надавати Україні підтримку, якої вона потребує - щоб країна могла досягти всіх цих цілей.

Ще з важливого - додатковим аргументом для конгресменів, що треба прискоритися, є ситуація, коли - як каже Кірбі - роль США "критично важлива у підтримці України" не тільки щодо поставок озброєнь, але і щодо координації зусиль з іншими країнами. І Білий дім стурбований, що певні держави партнери теж можуть "пригальмувати" із допомогою - якщо бачитимуть, по від цієї допомоги відмовляються штати.

Поки рішення немає, Штати працюють над пошуком альтернативи. І вона, зокрема, у використанні заморожених російських коштів. Заступник речника Держдепартаменту сьогодні підтвердив, що у Вашингтоні продовжують працювати над конфіскацією російських державних коштів. Це проходить в координації із партнерами по G-7. Але поки немає готового рішення - і у держдепі пояснили, що це відбувається через відмінности у законодавстві цих країн. Суперечка поки і щодо цього - передавати Україні самі кошти (до цього схильні США), чи відсотки від їхнього зберігання, (як пропонують європейці).

Але дискусія триває - і це вже щось. І ці гроші могли би допомогти не тільки військовим поставкам, але і частково перекрити бюджетний дефіцит.

Свіжа The Wall Street Journal прогнозує зараз, що цього року Київ очікує на дефіцит бюджету приблизно в 40 мільярдів доларів, 30 з з яких Україна планувала покрити за рахунок фінансування з боку США та ЄС. Ні Вашингтону, ні Брюсселю поки що не вдається погодити пакети допомоги, тоді як Києву потрібні кошти для подальшої роботи уряду, виплати зарплат, пенсій та субсидій. Ну і ось щодо цього якраз звʼязувалися Український та Американський Мінфін. І у повідомленні фінансового відомства США йдеться, що обговорювали бюджетну підтримку США майже на 12 мільярдів доларів, яку - процитую - Вашингтон розраховує надати Києву в повному обсязі - у рамках запиту Конгресу на додаткове фінансування у сфері безпеки.

А додатково будуть ще і гроші МВФ - більше 15-ти із половиною мільярдів. Сумарно це майже 30, які і потрібні Україні. Але все вчергове залежить від конгресу. І у Білому домі дають зрозуміти, що саме на цьому тижні можуть бути зрушення - щонайменше у Сенаті.