Через атаку рф у Києві перекрили деякі дороги (адреси) [ Редагувати ]
Правоохоронці у Києві перекрили низку доріг для проїзду транспорту внаслідок атаки рф на столицю 23 січня. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
Так, у зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто та забезпеченням охорони місця події рух транспорту перекрито за адресами:
- перехрестя вулиці Івана Дзюби та вулиці Генерала Потапова;
- вулиця Академіка Туполєва в обох напрямках;
- вулиця Богданівська;
- перехрестя Повітрофлотського проспекту та вулиці Стадіонна.
Зазначається, що на місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.
Бережіть себе, а у разі якщо почуєте сигнал повітряної тривоги - негайно пройдіть в укриття.
Раніше ми писали про те, скільки ракет було випущено по Україні.
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