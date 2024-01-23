У плані на 2024 рік передбачено 4,2 млрд доларів США для подолання наслідків війни. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, якої допомоги та для яких категорій населення слід очікувати.

Це 4,2 млрд, передбачені у 2024 році, для більш як 10 млн українських громадян, з них 3,1 - для українців всередині України, 1,1 млрд - для українців за кордоном.

"Це важливо, том що уряди наших держав, де прийняли наших людей, зменшують або припиняють підтримку шелтерів, а там перебувають наші громадяни, наприклад, недієздатні, з інвалідністю, пенсійного віку. І вони також потребують додаткової підтримки", - сказала вона.