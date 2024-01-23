4,2 млрд доларів для подолання наслідків війни: хто і скільки зможе отримати [ Редагувати ]
У плані на 2024 рік передбачено 4,2 млрд доларів США для подолання наслідків війни. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, якої допомоги та для яких категорій населення слід очікувати.
Це 4,2 млрд, передбачені у 2024 році, для більш як 10 млн українських громадян, з них 3,1 - для українців всередині України, 1,1 млрд - для українців за кордоном.
"Це важливо, том що уряди наших держав, де прийняли наших людей, зменшують або припиняють підтримку шелтерів, а там перебувають наші громадяни, наприклад, недієздатні, з інвалідністю, пенсійного віку. І вони також потребують додаткової підтримки", - сказала вона.
Отже, ми також концентруємо наші зусилля, щоб переконати та допомогти гуманітарним операторам, великим ООНівським, щоб вони також допомагали й людям за кордоном. Це грошові виплати, мікрокредити, все, що дасть можливість наших людям економічно адаптуватись і пройти 2024 рік більш-менш нормально.
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