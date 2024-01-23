Про наближення Євросоюзу до рішення щодо використання російських активів заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

На пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ у Брюсселі головний дипломат повідомив, що країни досягнули політичної згоди щодо прибутків від російських коштів у ЄС. Невдовзі повідомлять рішення про це. У зустрічі міністрів узяв участь і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки:

Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Українцям не варто перейматись. Європейська підтримка так само сильна, як і завжди, і надалі триватиме.

Так голова європейської дипломатії Жозеп Боррель прокоментував можливе зміщення уваги європейських лідерів з російської війни в Україні - на Близький схід. Обидві теми були головними на першій цьогоріч зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні онлайн. Він закликав колег надати Україні більше зброї, конфіскувати російські активи та затвердити програму довгострокової підтримки. На цьому наполягають й інші учасники зустрічі. Міністри з країн Балтії закликають ЄС не зволікати з допомогою Україні, інакше всій Європі доведеться заплатити ще більше.

Кріш'яніс Каріньш, міністр закордонних справ Латвії:

Тому, хто думає, що підтримувати Україну дорого і ці гроші ліпше витратити інакше, я скажу, що в майбутньому це коштуватиме нам ще дорожче. Якщо ми не допоможемо Україні зупинити росію зараз, ми будемо змушені платити більше. Бо сама росія не зупиниться, її мусимо зупиняти.

Євросоюз має намір найближчим часом виділити на військову допомогу Україні 5 мільярдів євро, - повідомив Жозеп Боррель. Він особисто приїде до Києва обговорити цей план. Дипломат також пропонує країнам-членам ЄС реорганізувати роботу Європейського фонду миру, з якого надають кошти на потреби ЗСУ, і створити окремий Фонд підтримки України. Його мають поповнювати щороку на 5 мільярдів євро - до 2027. З цього фонду Брюссель компенсуватиме європейським державам кошти, які вони витратили на ті чи інші поставки зброї у Україну.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки:

Зараз не час послаблювати нашу допомогу для України, навпаки, треба робити більше і швидше, - з фінансовими ресурсами, військовим обладнанням, тренуванням для військових та іншими потребами України для захисту. Ми працюємо далі, щоб надавати передбачувану допомогу. Я поїду в Україну у перший чи другий тиждень лютого. Сподіваюся, ми досягнемо згоди навколо виділення додаткових 5 мільярдів євро з Європейського фонду миру, тож зможемо утворити Фонд допомоги для України.

Цього разу у засіданні європейських міністрів брали участь їхні колеги з близькосхідного регіону. Насамперед, представники Ізраїлю та Палестини. Кожен мав окрему зустріч з європейцями. А ще до Брюсселя прибули дипломати з Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії та генеральний секретар Ліги Арабських Держав. Обговорювали війну на Близькому сході та способи досягнути миру.

Європейські міністри вбачають такий у створенні палестинської держави, попри те, що Ізраїль виступає проти. Жозеп Боррель вважає, що план Ізраїлю стосовно знищення ХАМАСу не працює, а гуманітарна ситуація в регіоні сягнула катастрофічних масштабів. Європейський дипломат пропонує провести Підготовчу мирну конференцію та працювати над комплексним регіональним мирним планом.