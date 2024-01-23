Масована атака окупантів: Синєгубов розповів про наслідки ударів у Харкові [ Редагувати ]
Сьогодні по Харкову було дві хвилі ворожих атак. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні у нас було дві хвилі ворожих атак: о 4-ій ранку і о 7-ій. Безпосередньо було по місту Харкову, житлових районах. Усього ми нарахували 12 ударів. Це були комбіновані удари, ракетні системи С-300, Х-22 та "Іскандер". Наразі ще встановлюються місця прильотів, оскільки не всі вони ідентифіковані. Найбільше уражень було у Салтівському і Київському районі. Там від вибухів постраждало більше 30 будинків. Внаслідок цих ударів 43 особи у нас постраждали, більшість із них у лікарні. На жаль, 3 людини загинули внаслідок ударів. Підрозділи ДСНС наразі розбирають завали і, за нашою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди", - зазначив Синєгубов.
Він додав: "Зруйновано фактично два заклади освіти. Дійсно, удар був досить масований. По Харкову знеструмлено більше 10 000 абонентів, біля 900 - юридичні особи. 12 будинків - без газопостачання".
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Нагадаю, у вівторок окупанти вдарили двома ракетами С-300 по центру Харкова. Вибухова хвиля пошкодила медичну клініку, де на той час перебували пацієнти. Про наслідки обстрілів розповість Світлана Шекера.
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До Харкова надходить по 20-30 коробок на день, які потім відправляють на позиції. Як реагують бійці - бачила моя колега Світлана Шекера.