НАТО підписала контракт на 1,1 мільярда євро на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, при цьому частина снарядів буде поставлена в Україну.

"Війна в Україні перетворилася на битву боєприпасів", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після церемонії підписання угоди у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

НАТО уклала угоду від імені кількох союзників, які передадуть снаряди Україні, або використовують їх для поповнення своїх виснажених запасів. Гуртові закупівлі гарантують нижчі ціни.

За контрактом, найімовірніше, буде закуплено близько 220 тисяч артилерійських боєприпасів, причому перші постачання очікуються наприкінці 2025 року, повідомив Reuters представник НАТО.

За словами джерела в галузі, боєприпаси поставлятимуть французький виробник зброї Nexter і німецька Junghans.