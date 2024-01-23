Кількість загиблих та поранених через масований ракетний удар росіян по Харкову продовжує збільшуватись. Вже відомо про 5 жертв та 51 пораненого.

Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано - 51 особу", - розповів він.

За його словами, всім потерпілим надається необхідна допомога.