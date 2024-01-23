Через атаку рф у Харкові вже 5 загиблих та понад півсотні поранених [ Редагувати ]
Кількість загиблих та поранених через масований ракетний удар росіян по Харкову продовжує збільшуватись. Вже відомо про 5 жертв та 51 пораненого.
Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано - 51 особу", - розповів він.
За його словами, всім потерпілим надається необхідна допомога.
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