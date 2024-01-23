Масштабну повітряну тривогу оголошено по всій території України 23 січня. У росії повітря піднявся МиГ-31К.

Масштабну повітряну тривогу було оголошено спочатку в у Києві (14:49). Далі тривога поширилась на всю територію України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про злет винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!!" - повідомили військові.