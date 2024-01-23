По всій Україні тривога: в росії злетів МіГ-31К [ Редагувати ]
Масштабну повітряну тривогу оголошено по всій території України 23 січня. У росії повітря піднявся МиГ-31К.
Масштабну повітряну тривогу було оголошено спочатку в у Києві (14:49). Далі тривога поширилась на всю територію України.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про злет винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!!" - повідомили військові.
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