Уряд погодив призначення мера Мелітополя Федорова на посаду голови Запорізької ОВА [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України погодив призначення міського голови Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. Про це повідомив телеграм-канал Кабміну "Уряд online".
На своєму засіданні 23 січня Кабінет Міністрів України підтримав Проекти Указів Президента:
- Про звільнення Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації.
- Про призначення Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації.
Полковник СБУ Юрій Малашко обіймає посаду голови Запорізької ОВА з 9 лютого 2023 року.
Івану Федорову 35 років, наприкінці 2020 року він виграв вибори Мелітопольського міського голови. У 2019-2020 роках Федоров був першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
У березні 2022 року Іван Федоров провів шість днів у полоні після окупації Мелітополя на початку російського вторгнення. Федорова обміняли на дев'ятьох полонених росіян-строковиків.
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