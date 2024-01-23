Американська академія кінематографічних наук та мистецтв оголосила номінантів на премію "Оскар-2024". Список опублікований на її сайті.

Мартіна Скорсезе за режисуру за фільм "Вбивці квіткової повні" номіновано на рекордний 10-й "Оскар", за цим показником він віпередив Стівена Спілберга.

Український документальний фільм режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" номінували на найкращу документалку. Також на Оскар номіновано Райана Гослінга та Кілліана Мерфі за "Барбі" та "Опенгеймер".

Фільм року: "Анатомія падіння", "Барбі", "Залишені", "Вбивці квіткової повні", "Оппенгеймер", "Минулі життя", "Бідні-нещасні", "Зона інтересів";

"Анатомія падіння", "Барбі", "Залишені", "Вбивці квіткової повні", "Оппенгеймер", "Минулі життя", "Бідні-нещасні", "Зона інтересів"; Найкращий актор: Бредлі Купер ("Маестро"), Колман Домінго ("Растін"), Пол Джамматі ("Залишені"), Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер"), Джефрі Райт ("Американське чтиво");

Бредлі Купер ("Маестро"), Колман Домінго ("Растін"), Пол Джамматі ("Залишені"), Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер"), Джефрі Райт ("Американське чтиво"); Найкраща актриса: Аннет Бенінг ("Дайнана Найед"), Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткової повні"), Сандра Хюллер ("Анатомія падіння"), Кері Малліган ("Маестро"), Емма Стоун ("Бідні-нещасні");

Аннет Бенінг ("Дайнана Найед"), Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткової повні"), Сандра Хюллер ("Анатомія падіння"), Кері Малліган ("Маестро"), Емма Стоун ("Бідні-нещасні"); Актор другого плану: Райан Гослінг ("Барбі"), Роберт де Ніро ("Вбивці квіткової повні"), Роберт Дауні Молодший ("Опенгеймер"), Марк Руффалло ("Бідні-нещасні"), Стерлінг Браун ("Американське чтиво") );

Райан Гослінг ("Барбі"), Роберт де Ніро ("Вбивці квіткової повні"), Роберт Дауні Молодший ("Опенгеймер"), Марк Руффалло ("Бідні-нещасні"), Стерлінг Браун ("Американське чтиво") ); Актриса другого плану: Емілі Блант ("Оппенгеймер"), Даніель Брукс ("Колір пурпуровий"), Америка Феррера ("Барбі"), Джоді Фостер ("Дайнана Найед"), Да'Вайн Джой Рендольф ("Залишені");

Емілі Блант ("Оппенгеймер"), Даніель Брукс ("Колір пурпуровий"), Америка Феррера ("Барбі"), Джоді Фостер ("Дайнана Найед"), Да'Вайн Джой Рендольф ("Залишені"); Найкраща пісня: I'm just Ken та What was I made for ("Барбі"), The Fire Inside ("Пекуче гарячий"), It never went away ("Американська симфонія"), Wahzhazht ("Вбивці квіткової повні") ;

I'm just Ken та What was I made for ("Барбі"), The Fire Inside ("Пекуче гарячий"), It never went away ("Американська симфонія"), Wahzhazht ("Вбивці квіткової повні") ; Оригінальний сценарій: "Маестро", "Анатомія падіння", "Залишені", "Май грудень", "Минулі життя";

"Маестро", "Анатомія падіння", "Залишені", "Май грудень", "Минулі життя"; Адаптований сценарій: "Барбі", "Оппенгеймер", "Американське чтиво", "Бідні-нещасні", "Зона інтересів".

"Барбі", "Оппенгеймер", "Американське чтиво", "Бідні-нещасні", "Зона інтересів". "Документальний фільм": "20 днів у Маріуполі", "Бобі Вайн: народний президент", "Вічна пам'ять", "Чотири дочки" та "Вбити тигра".

Нагадаємо, "Оппенгеймер" Крістофера Нолана виграв "Золотий глобус" у п'яти номінаціях.