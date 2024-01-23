Оголошено номінантів на "Оскар": "20 днів у Маріуполі" Чернова побореться у категорії "Краща документалка" [ Редагувати ]
Американська академія кінематографічних наук та мистецтв оголосила номінантів на премію "Оскар-2024". Список опублікований на її сайті.
Мартіна Скорсезе за режисуру за фільм "Вбивці квіткової повні" номіновано на рекордний 10-й "Оскар", за цим показником він віпередив Стівена Спілберга.
Український документальний фільм режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" номінували на найкращу документалку. Також на Оскар номіновано Райана Гослінга та Кілліана Мерфі за "Барбі" та "Опенгеймер".
- Фільм року: "Анатомія падіння", "Барбі", "Залишені", "Вбивці квіткової повні", "Оппенгеймер", "Минулі життя", "Бідні-нещасні", "Зона інтересів";
- Найкращий актор: Бредлі Купер ("Маестро"), Колман Домінго ("Растін"), Пол Джамматі ("Залишені"), Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер"), Джефрі Райт ("Американське чтиво");
- Найкраща актриса: Аннет Бенінг ("Дайнана Найед"), Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткової повні"), Сандра Хюллер ("Анатомія падіння"), Кері Малліган ("Маестро"), Емма Стоун ("Бідні-нещасні");
- Актор другого плану: Райан Гослінг ("Барбі"), Роберт де Ніро ("Вбивці квіткової повні"), Роберт Дауні Молодший ("Опенгеймер"), Марк Руффалло ("Бідні-нещасні"), Стерлінг Браун ("Американське чтиво") );
- Актриса другого плану: Емілі Блант ("Оппенгеймер"), Даніель Брукс ("Колір пурпуровий"), Америка Феррера ("Барбі"), Джоді Фостер ("Дайнана Найед"), Да'Вайн Джой Рендольф ("Залишені");
- Найкраща пісня: I'm just Ken та What was I made for ("Барбі"), The Fire Inside ("Пекуче гарячий"), It never went away ("Американська симфонія"), Wahzhazht ("Вбивці квіткової повні") ;
- Оригінальний сценарій: "Маестро", "Анатомія падіння", "Залишені", "Май грудень", "Минулі життя";
- Адаптований сценарій: "Барбі", "Оппенгеймер", "Американське чтиво", "Бідні-нещасні", "Зона інтересів".
- "Документальний фільм": "20 днів у Маріуполі", "Бобі Вайн: народний президент", "Вічна пам'ять", "Чотири дочки" та "Вбити тигра".
Нагадаємо, "Оппенгеймер" Крістофера Нолана виграв "Золотий глобус" у п'яти номінаціях.
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