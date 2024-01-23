Німецький композитор, засновник гурту Boney M Френк Фаріан (справжнє ім'я Франц Ройтер) помер у віці 82 років у своєму будинку в Майамі. Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву сім'ї музиканта.

У 2022 році музикант переніс операцію на серці, йому замінили серцевий клапан.

Френк Фаріан народився у Німеччині у 1941 році. У 1961 році він створив власну групу Frankie Farian und die Schatten, а з 1968-го став виступати як сольний виконавець.

У 1976 році Фаріан створив гурт Boney M, до якого, крім нього, увійшли Ліз Мітчелл, Марсія Барретт, Мейзі Вільямс і Боббі Фаррелл.

Фаріан є співавтором таких хітів колективу, як "Daddy Cool", "Rasputin", "Rivers of Babylon" та "Ma Baker".

За 11 років сценічної діяльності Boney M продали майже 200 млн копій релізів по всьому світу.

У різні десятиліття Френк Фаріан був продюсером поп-колективів Eruption, Milli Vanilli, Far Corporation та La Bouche.