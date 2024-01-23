"Злодії у законі" Сергій Олійник ("Умка") та Лаша Джачвліані ("Лаша Сван"), яких підозрюють в організації та участі у так званих "сходках", вийшли на волю після 13 місяців у СІЗО. Про це повідомляє видання Dетектив-Info з посиланням на джерела.

50-річний Сергій Олійник та його одноліток, уродженець Грузії Лаша Джачвліані залишили стіни ДУ "Дніпровська установа виконання покарань №4" у ніч на вівторок.

В обох сплив термін запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою. 22 січня Бабушкінський районний суд Дніпра не зміг продовжити запобіжні заходи.

Сергія Олійника та Лашу Джачвліані затримали 27 грудня 2022 року за організацію трьох "сходок" кримінальних елементів.

У поліції стверджують, що на "зібраннях" авторитети ухвалили рішення про виділення фінансової допомоги з так званого "злодійського общака" на "святкові потреби" криміналітету та "ворів у законі", які знаходяться у місцях позбавлення волі.

Також наділили ширшими "повноваженнями" лідера ОЗГ - збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси.

Зібрані оперативниками і слідчими докази стали підставою для затримання "ворів в законі" на прізвиська "Умка" та "Лаша Сван". Їм повідомили про підозру за організацію та участь у злочинному зібранні.

Відомо, що "Умка", коронований у 2014 році, та "Лаша Сван", "вор в законі" з 1995-го, здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.

4 червня 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон про "злодіїв у законі" та злочинні спільноти. Документ передбачає кримінальне покарання за створення злочинної спільноти та перебування у статусі "злодій у законі", звернення до учасників злочинних спільнот із проханням "вирішити проблему", організацію та проведення бандитської "сходки".

У лютому 2021 року набули чинності дві нові статті Кримінального кодексу України: поширення злочинного впливу в суспільстві особою у статусі злодія у законі (ч. 3 ст. 255-1) та участь у проведенні сходки представників організованих груп та осіб, які здійснюють злочинний вплив ( ч. 1 ст.255-2).

У травні 2021 року повідомлялося, що поліція захопила "общак": у злодіїв у законі "Умки" та "Лаші" вилучили мільйони доларів.