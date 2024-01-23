Артем Далакян програв японцю титул чемпіона світу за версією WBA [ Редагувати ]
Український боксер Артем Далакян втратив звання чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі. У 23-му професійному поєдинку він поступився японцю Сеїго Акуї за підсумками 12 раундів - 116-112, 117-111 та 119-109 .
Це перша поразка у кар'єрі 36-річного Далакяна у професійному боксі. В Осаці українець проводив сьомий поспіль захист поясу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).
Akui pouring it on in the final seconds!#TerajiCanizales | LIVE on @ESPNPlus | @PrimeVideo in Japan pic.twitter.com/cezlvUrQFY— Top Rank Boxing (@trboxing) January 23, 2024
Титул чемпіона світу він здобув у лютому 2018 року, після чого провів шість успішних титульних захистів (чотири - достроково).
28-річний претендент Акуї підходив до поєдинку з серією з шести перемог поспіль. За кар'єру він провів 21 бій, в яких здобув 18 перемог (11 - нокаутом).
AND THE NEW. #TerajiCanizales | LIVE on @ESPNPlus | @PrimeVideo in Japan pic.twitter.com/zCtqNm3xs6— Top Rank Boxing (@trboxing) January 23, 2024
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