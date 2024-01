Український боксер Артем Далакян втратив звання чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі. У 23-му професійному поєдинку він поступився японцю Сеїго Акуї за підсумками 12 раундів - 116-112, 117-111 та 119-109 .

Це перша поразка у кар'єрі 36-річного Далакяна у професійному боксі. В Осаці українець проводив сьомий поспіль захист поясу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Akui pouring it on in the final seconds!#TerajiCanizales | LIVE on @ESPNPlus | @PrimeVideo in Japan pic.twitter.com/cezlvUrQFY