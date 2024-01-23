Уродженка Одеси, американська вчена-емігрантка з України Ліна Бороздіна полетить у космос 26 січня. На сайті американської компанії Virgin Galactic у складі групи космічних туристів вказана астронавт "з України та Лас-Вегаса".

На рукаві костюма Ліни нашиті прапори США та України.

Рейс, який отримав назву Galactic 06, стартує з космодрому "Америка" у Нью-Мексико 26 січня. Літак-розгонник WK2 підніме космічний човник VSS Unity на висоту 15 км.

Там він відокремиться і запустить ракетний двигун на 60 секунд, поки не вийде за межі атмосфери.

У космосі космічні туристи проведуть 90 хвилин, у тому числі кілька хвилин - у невагомості.

Першою компанією, яка організувала польоти до кордону космосу, стала Blue Origin Джеффа Безоса. Ракети компанії відправили на висоту понад 100 км 31 пасажира.

Комерційні польоти були припинені після аварії під час запуску непілотованої капсули з обладнанням у вересні 2022 року.