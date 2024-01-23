Уряд на своєму засіданні 23 січня відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро-5". Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро 5, імплементації положень актів законодавства Європейського Союзу (Директиви N 98/70/ЄС та Директиви N 1999/32/ЄС) щодо заборони продажу етилованого бензину та встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включаючи судна внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

13 травня 2022 року Кабмін прийняв постанову "Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив", яка дозволила продаж на ринку автомобільних бензинів та дизельного пального за екологічним класом "Євро-3" і "Євро-4" до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Це було викликано необхідністю вирішити ситуацію з забезпеченням паливом, з огляду на критичну ситуацію, що склалася через руйнування нафтобаз, нафто- та газопереробних заводів, а також блокування традиційних шляхів постачання нафтопродуктів, внаслідок збройного вторгнення росії.

В уряді аргументують, що "станом на сьогодні налагоджені нові маршрути постачання нафтопродуктів, учасниками ринку укладено довгострокові контракти з європейськими виробниками та міжнародними трейдерами, ситуація на паливному ринку є стабільною. Задовольняються потреби економіки держави, ЗСУ та інших споживачів бензинами та дизельним паливом належної якості та в необхідному обсязі".