У Харкові кількість загиблих зросла до восьми, знайшли тіло 9-річної дівчинки (відео) [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до восьми людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Під завалами рятувальники знайшли тіло дев’ятирічної дівчинки. Станом на зараз - 8 загиблих.
Годиною раніше він повідомляв, що рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки у Харкові тіло загиблої жінки.
В Офісі генпрокурора уточнили, що вік дитини від 10 до 12 років.
Пошуково-рятувальна операція триває. Загалом наразі відомо про 8 загиблих та 60 постраждалих (у тому числі 6 дітей) у місті.
Для всіх постраждалих від ворожого обстрілу передбачена грошова допомога від ООН у розмірі 10 800 грн.
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