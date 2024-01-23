Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до восьми людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під завалами рятувальники знайшли тіло дев’ятирічної дівчинки. Станом на зараз - 8 загиблих.

Годиною раніше він повідомляв, що рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки у Харкові тіло загиблої жінки.

В Офісі генпрокурора уточнили, що вік дитини від 10 до 12 років.

Пошуково-рятувальна операція триває. Загалом наразі відомо про 8 загиблих та 60 постраждалих (у тому числі 6 дітей) у місті.

Для всіх постраждалих від ворожого обстрілу передбачена грошова допомога від ООН у розмірі 10 800 грн.