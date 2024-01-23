Реалії третього року повномасштабної війни вимагають від уряду і місцевого самоврядування нарешті повністю відмовитись від непотрібних для перемоги витрати. Про це у своїй колонці пише підприємець і експерт з енергетики Олександр Кацуба.

На думку підприємця, чим більше йде війна, тим важливіше для країни, для держави, українського бізнесу й громадян мобілізовувати всі ресурси на боротьбу з ворогом.

Бо ми не можемо розраховувати, що наші партнери закриють нам усі наші військові й соціальні потреби, забезпечать всією необхідною зброєю, щоб ми могли сконцентруватися виключно на війні та відновленні країни після російських атак.

Що стосується державного бюджету і місцевих бюджетів, то головним пріоритетом є скорочення тих витрат, які дратують суспільство і зараз просто не потрібні.

Клумби й квіти, зелені насадження, будівництво розв'язок, поточний ремонт у будь-якому вигляді (ремонтувати треба або капітально, або ніяк) - все це має піти у минуле. Те саме стосується витрат державного бюджету - держава має вкладати в медійні проєкти, тільки якщо вони допомагають ЗСУ воювати, вкладати в будівництво доріг, тільки якщо це потрібно для військової логістики чи критичного імпорту та товарного експорту.

Україна може зекономити ще кілька десятків мільярдів гривень на рік як мінімум у разі оптимізації державних витрат. На думку експерта, це все допоможе Україні більш ефективно воювати і перемогти ворога.

Олександр Кацуба - український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.