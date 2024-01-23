Новим власником Першого інвестиційного банку (PINbank), який належав російському бізнесмену Євгену Гінеру, став Фонд державного майна України. Про це повідомляється на сайті PINbank.

Станом на 17.01.2024 власником 20 444 834 простих іменних акцій АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (що становить 88,890583% статутного капіталу Банку) є Держава Україна. Розпочинається новий етап в діяльності Банку.

Наприкінці лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України конфіскував на користь держави мажоритарний пакет акцій PINbank. Гінер подавав апеляцію, але її було відхилено.

Незадовго до рішення суду співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у членів правління та наглядової ради банку, а також в офісі організації.

У ДБР стверджували, що обшуки проводилися "для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн".

З жовтня 2022 року Євген Гінер перебуває під українськими санкціями.

Офіційна передача банку державі планувалася у 2023 році, однак процес загальмував через те, що Київ намагався отримати дозвіл Міжнародного валютного фонду на передачу PINbank "Укрпошті". МВФ виступив проти цього рішення.

Євген Гінер - російський бізнесмен, уродженець Харкова, президент російського футбольного клубу ЦСКА.

У серпні 2023 року СБУ оголосила про підозру Гінеру у причетності до фінансування російської збройної агресії проти України. Гінер входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії, а також володіє АТ "Конструкторське бюро автоматичних ліній імені Кошкіна", яке забезпечує патронами армію рф.