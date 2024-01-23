Канада відкрила двері для українських біженців, які рятуються від війни. Від березня 2022 року канадський уряд видав понад 936 тисяч тимчасових віз для українців.

Про це повідомляє CNV News.

Станом на 28 листопада до Канади переїхало загалом 210 тисяч українців. Ще близько 90 тисяч власників екстрених віз планують прибути найближчим часом.

Агентства з розселення Канади готуються до прийому десятків тисяч українців. Вони працюють з місцевими урядами, щоб забезпечити новоприбулим житло, роботу та соціальні послуги.

Очікується, що більшість українців, які приїдуть до Канади, розселяться в невеликих містечках, де легше знайти житло та роботу.

Крім того, існує ряд організацій, які допомагають українцям визначитися з тим, чи варто їм переїжджати до Канади.

Pathfinders for Ukraine – допомагає українцям визначитися, чи буде приїзд до Канади правильним рішенням.

Оскільки підтримка в деяких європейських країнах зникає, в українців, які не хочуть повертатися на війну, може зараз виникнути спокуса приїхати до Канади, навіть якщо це не зовсім підходить. Для багатьох людей Канада є правильним вибором, але для багатьох – ні, сказав представник організації Рендалл Баран-Чонг.

Нагадаємо, Канада підготувала та передала Україні проект безпекової угоди. Зараз документ перебуває в Офісі президента України на узгодженні.