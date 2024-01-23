"Ви серйозно думаєте, що в Києві війна?": Фіцо зробив скандальну заяву [ Редагувати ]
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що в Києві, який зараз перебуває в стані війни, життя нібито "абсолютно нормальне". Про це повідомляє Reuters.
Він також заявив, що зустріч з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем буде більш зручною в Ужгороді, на кордоні між Словаччиною та Україною.
Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюсь, що ви несерйозні. Поїдьте туди і побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя, - відповів Фіцо на запитання журналіста, чи було б поїхати до Києва, аби краще зрозуміти війну.
Ці заяви Фіцо викликали обурення в Україні та інших країнах Заходу. Вони були сприйняті як спроба заперечувати реальність російської агресії проти України.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив в ефірі телеканалу RTVS, що на зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем 24 січня повідомить про відмову підтримувати вступ України до НАТО.
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