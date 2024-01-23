Український продюсер отримав паспорт країни-агресорки [ Редагувати ]
Український продюсер Юрій Бардаш, який підтримав агресію росії проти України, отримав російське громадянство. Він публічно продемонстрував свій новий паспорт на тлі портрета російського диктатора володимира путіна у своєму Instagram.
Я дістаю з широких штанин, - підписав знімок зрадник Бардаш.
Ці дії Бардаша викликали обурення в Україні та за її межами. Його звинувачують у зраді батьківщини та співпраці з країною-агресором.
Експродюсер відомих гуртів Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" та співака Wellboy також розповів пропагандистським ЗМІ, що він "дуже щасливий отримати російський паспорт".
Z-патріот з Алчевська Луганської області, який довгі роки прожив у Києві, додав, що "отримав задоволення", коли під час присяги лунав гімн країни-терористки.
Нагадаємо, після початку широкомасштабного вторгнення Юрій Бардаш безліч разів висловлював цинічні коментарі стосовно Революції Гідності, війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення.
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