Український продюсер Юрій Бардаш, який підтримав агресію росії проти України, отримав російське громадянство. Він публічно продемонстрував свій новий паспорт на тлі портрета російського диктатора володимира путіна у своєму Instagram.

Я дістаю з широких штанин, - підписав знімок зрадник Бардаш.

Ці дії Бардаша викликали обурення в Україні та за її межами. Його звинувачують у зраді батьківщини та співпраці з країною-агресором.

Експродюсер відомих гуртів Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" та співака Wellboy також розповів пропагандистським ЗМІ, що він "дуже щасливий отримати російський паспорт".

Z-патріот з Алчевська Луганської області, який довгі роки прожив у Києві, додав, що "отримав задоволення", коли під час присяги лунав гімн країни-терористки.

Нагадаємо, після початку широкомасштабного вторгнення Юрій Бардаш безліч разів висловлював цинічні коментарі стосовно Революції Гідності, війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення.