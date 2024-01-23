Ігоря Мазепу, якого підозрюють у справі про незаконне заволодіння землею поблизу Київської ГЕС, було звільнено із слідчого ізолятора під заставу.

Інформацію цю оприлюднило видання Forbes, посилаючись на пресслужбу компанії.

23 січня Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена Ігоря Мазепи. Хоча його тримають під вартою до 27 лютого 2024 року, суд зменшив суму застави до 21 мільйона гривень.

Втім, увечері того ж дня Forbes повідомив, що Мазепа вже звільнився під заставу.

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесменові Ігорю Мазепі, який є директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Його вирішили помістити під арешт.