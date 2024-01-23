Парламент Туреччини ввечері 23 січня підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу. За це рішення проголосували 287 депутатів, проти – 35, утрималися – 24.

Про це повідомляє SVT.

Це рішення було прийняте після тривалих дебатів, у яких взяли участь представники всіх шести парламентських фракцій Туреччини.

Для того, щоб вступ Швеції до НАТО став остаточним, рішення парламенту має бути підписане президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це формальний крок, але невідомо, коли саме він відбудеться.

Швеція понад півтора року очікує на схвалення своєї заявки на вступ до НАТО всіма країнами-членами Альянсу.

Туреччина спочатку блокувала ратифікацію протоколу про вступ Швеції до НАТО, вимагаючи від неї припинення підтримки курдських організацій, які Анкара вважає терористичними.

У жовтні 2023 року Туреччина направила протокол про ратифікацію до парламенту, але він тривалий час не рухався, оскільки Анкара вимагала від США постачання їй винищувачів F-16.

Зазначимо, що Угорщина також поки що не схвалила вступ Швеції до НАТО.