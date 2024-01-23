Ввечері 23 січня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи - росіяни знову вдарили по місту ракетами. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо. Агресор вкотре за цей день доводить, що росія це держава-терорист і прощення їй бути не може, - написав Терехов.

Інформацію підтвердив також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти втретє за добу завдали ударів по Київському району Харкова. Попередньо - три влучання. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Попередньо, вдарили ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, заклад освіти.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову зросла до восьми людей.