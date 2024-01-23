Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про створення Ради з підтримки підприємництва для забезпечення економічної безпеки та стабільності в Україні під час воєнного стану.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Це рішення було прийняте на підставі домовленостей між урядом і бізнесом. До Ради з підтримки підприємництва увійдуть представники бізнесу, які будуть працювати над вирішенням проблем, що виникли внаслідок війни.

Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям вирішити увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями. Як і домовилися урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу, — сказав він.

Це рішення є важливим кроком на шляху до підтримки українського бізнесу в умовах воєнного стану. Воно допоможе забезпечити стабільність економіки та сприятиме відновленню країни після війни.

Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство. Законопроєкт також визначає підстави для втрати українського громадянства.