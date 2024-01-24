США завдали серії ударів по базах бойовиків в Іраку [ Редагувати ]
Збройні сили США завдали серії ударів по трьох об'єктах, які використовують бойовики угрупування "Катаїб Хезболла" в Іраку.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє прес-служба оборонного відомства США.
"Сьогодні за вказівкою президента (США Джо – ред.) Байдена збройні сили США завдали ударів по трьох об'єктах, що використовуються підтримуваним Іраном угрупуванням ополчення "Катаїб Хезболла" та іншими пов'язаними з Іраном угрупованнями в Іраку. Високоточні удари є прямою відповіддю на серію нападів на персонал США в Іраку та Сирії з боку ополченців, що спонсоруються Іраном", - йдеться в повідомленні глави Пентагону.
За його словами, США не прагнуть ескалації конфлікту в регіоні, але готові вжити подальших заходів для захисту американських громадян.
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