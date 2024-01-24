Нічний удар "Шахедів": у Генштабі розповіли про роботу ППО [ Редагувати ]
Російські війська в ніч із 23 на 24 січня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед", українські сили ППО знищили один ворожий дрон-камікадзе.
"За минулу добу російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одного ворожого дрон-камікадзе.
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