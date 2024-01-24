США не зможуть передавати необхідні Україні озброєння, а також підтримувати передані системи без додаткового фінансування від Конгресу.

Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер.

Як зазначив Райдер, брак фінансування змусив Пентагон призупинити вилучення озброєнь зі своїх запасів. "І це, звичайно, не дозволяє нам задовольнити найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи артилерійські постріли, протитанкові засоби, перехоплювачі ППО", - сказав він.

За його словами, без додаткового фінансування Пентагон не може надавати системи та обладнання, що відповідають середньостроковим та довгостроковим потребам України, "а також допомагати їм підтримувати системи, які ми їм раніше надали".

"Ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і закликаємо до додаткового фінансування якнайшвидше", - сказав Райдер.

Як зазначив представник Пентагону, "Україна має право голосу, коли справа доходить до бойових дій на полі бою, але очевидно, що загроза є реальною".

"І я думаю, той факт, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну та знищити Україну як країну, наголошує на тому, що це серйозна загроза безпеці, яка нікуди не зникне", - сказав він.

При цьому він наголосив, що чим швидше США зможуть продовжити надавати Україні необхідний рівень підтримки, "тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти".