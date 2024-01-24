Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба все ще сподівається, що Україна зможе переконати німецький уряд в передачі необхідних нашій державі далекобійних ракет Taurus.

Як стверджує Кулеба, наразі тривають переговори з німецьким урядом.

"Все залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог фронту", - сказав глава МЗС України.

Водночас Кулеба повторив, що Україна не використовуватиме дані далекобійні ракети для атак на російську територію.

"Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії", - наголосив він.

Як підкреслив глава українського МЗС, нашій державі необхідні Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України.