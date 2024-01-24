Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 54 одиниці військової техніки та 200 ворожих БПЛА різних типів.

Про це повідомляє в Facebook Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямкуросіяни завдали 39 авіаційних ударів, провели 36 бойових зіткнень та здійснили 919 артобстрілів.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони, протягом минулої доби, відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку триває стримування ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Загальні втрати російської армії у живій силі склали 394 особи.

Також українські бійці знищили 54 одиниці військової техніки ворога, зокрема:

5 танків;

14 ББМ;

15 артсистем;

1 РСЗВ;

1 засіб ППО;

16 автомобілів;

2 одиниці спеціальної техніки.

Сили оборони України знищили склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще один важливий об’єкт противника.