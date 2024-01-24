У Харкові десятки приватних будинків залишилися без газу через обстріли

У Харкові десятки приватних будинків залишилися без газу. Причиною цьому стали російські обстріли.

Про це повідомляє Міністерство енергетики у Telegram.

Зазначається, що внаслідок обстрілів окупантами у Харкові було пошкоджено три приватні будинки. Їх відключили від газопостачання. Також задля безпеки тимчасово перекрито газ для ще 21 приватному будинку.

Крім того, внаслідок бойових дій пошкоджено газопроводи високого та середнього тиску у Харківській області. Через це у двох населених пунктах зник газ.