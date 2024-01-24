У середу, 24 січня, у мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області рф.

Про це повідомляє російський Telegram-канал 112.

Літак впав у селі Яблоново Корачанського району Бєлгородської області.

Військовий літак Іл-76 упав у Бєлгородській області. Про це повідомило наше джерело. Попередньо інцидент стався у Корочанському районі.

При цьому губернатор регіону підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія. Гладков не написав, що саме трапилося, але зазначив, що їде на місце інциденту.

Також у мережі пишуть, що на борту літака могло бути 63 осіб, усі вони нібито загинули.

Наразі на місці події працюють екстрені служби й військові. Уламки літака розлетілись на кілька кілометрів.

Зокрема, як стверджує канал, попередньо, на борту літака перебували 63 людини. Внаслідок авіакатастрофи усі загинули.

Раніше ми писали про те, що в Афганістані розбився приватний російський літак.