Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: з'явилось відео [ Редагувати ]
У середу, 24 січня, у мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області рф.
Про це повідомляє російський Telegram-канал 112.
Літак впав у селі Яблоново Корачанського району Бєлгородської області.
Військовий літак Іл-76 упав у Бєлгородській області. Про це повідомило наше джерело. Попередньо інцидент стався у Корочанському районі.
При цьому губернатор регіону підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія. Гладков не написав, що саме трапилося, але зазначив, що їде на місце інциденту.
Також у мережі пишуть, що на борту літака могло бути 63 осіб, усі вони нібито загинули.
Наразі на місці події працюють екстрені служби й військові. Уламки літака розлетілись на кілька кілометрів.
Зокрема, як стверджує канал, попередньо, на борту літака перебували 63 людини. Внаслідок авіакатастрофи усі загинули.
Раніше ми писали про те, що в Афганістані розбився приватний російський літак.
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