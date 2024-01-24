У середу, 24 січня, в Ужгороді відбувається зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем’єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо.

Про це повідомляється у Telegram-каналі голови уряду.

Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному - наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив.

Шмигаль додав, що Україна розраховує на конструктивний та практичний діалог.

Раніше повідомлялось про те, що у найближчі тижні запланована зустріч президента України з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої планується обговорити можливі труднощі, що можуть виникнути на шляху виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу.