Шмигаль та прем'єр Словаччини зустрілись в Ужгороді: перші подробиці [ Редагувати ]
У середу, 24 січня, в Ужгороді відбувається зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем’єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо.
Про це повідомляється у Telegram-каналі голови уряду.
Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному - наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив.
Шмигаль додав, що Україна розраховує на конструктивний та практичний діалог.
Раніше повідомлялось про те, що у найближчі тижні запланована зустріч президента України з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої планується обговорити можливі труднощі, що можуть виникнути на шляху виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу.
по темі
У четвер, 18 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном
У четвер, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Риги
Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що в Києві, який зараз перебуває в стані війни, життя нібито "абсолютно нормальне"
Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що двостороння угода про безпекові гарантії між Україною і Польщею буде дуже амбітною
Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про призначення уповноваженого уряду Польщі з питань відновлення України
Для України єдиним способом припинити російську збройну агресію є поступитися росії частиною своєї території. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв'ю місцевому Radio Slovensko