У четвер, 25 січня, в Україні очікується дощ та мокрий сніг, а також рвучкий вітер. Проте, варто відзначити, що найближчими днями знову очікуються морози. Прогноз погоди дала синоптик Наталка Діденко у Facebook.

У четвер Україна отримає солідну порцію вологого повітря та опадів від атмосфери. А точніше, від північного циклону та його атмосферних фронтів. Практично повсюди завтра пройдуть мокрий сніг та дощ.

За словами синоптика, посилить відчуття некомфортної погоди поривчастий західний та південно-західний вітер, "подекуди може рвонути до 15-18 метрів за секунду".

Температура повітря - єдина, яка не комизитиметься. Що вночі, що вдень крутитиметься в усіх областях близько нуля. Хіба що винятки: традиційно тепліше буде вдень на півдні, до +2...+7 градусів, а найближчої ночі ще поморозить у східних областях, -3...-6 градусів.

У Києві 25 січня очікується дощ та мокрий сніг, погіршення видимості на дорогах, рвучкий західний вітер, вночі близько нуля, завтра вдень +1...+3 градуси.

Найближчими днями в Україні переважно тепло та з опадами, з 28 січня очікується похолодання, а з 2 лютого знову потепління.

Нагадаємо, що у другій половині січня працівники сонячних лабораторій передбачають виникнення магнітної бурі, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей через високу активність сонця.