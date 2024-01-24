Якою буде погода в Україні 25 січня [ Редагувати ]
У четвер, 25 січня, в Україні очікується дощ та мокрий сніг, а також рвучкий вітер. Проте, варто відзначити, що найближчими днями знову очікуються морози. Прогноз погоди дала синоптик Наталка Діденко у Facebook.
У четвер Україна отримає солідну порцію вологого повітря та опадів від атмосфери. А точніше, від північного циклону та його атмосферних фронтів. Практично повсюди завтра пройдуть мокрий сніг та дощ.
За словами синоптика, посилить відчуття некомфортної погоди поривчастий західний та південно-західний вітер, "подекуди може рвонути до 15-18 метрів за секунду".
Температура повітря - єдина, яка не комизитиметься. Що вночі, що вдень крутитиметься в усіх областях близько нуля. Хіба що винятки: традиційно тепліше буде вдень на півдні, до +2...+7 градусів, а найближчої ночі ще поморозить у східних областях, -3...-6 градусів.
У Києві 25 січня очікується дощ та мокрий сніг, погіршення видимості на дорогах, рвучкий західний вітер, вночі близько нуля, завтра вдень +1...+3 градуси.
Найближчими днями в Україні переважно тепло та з опадами, з 28 січня очікується похолодання, а з 2 лютого знову потепління.
Нагадаємо, що у другій половині січня працівники сонячних лабораторій передбачають виникнення магнітної бурі, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей через високу активність сонця.
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