Обвал будинку у Харкові: під завалами ще можуть залишатися 2 тіла [ Редагувати ]
Окупанти 23 січня обстріляли Харків. В результаті цього рухнув підʼїзд житлового будинку. Під завалами будинку на вул. Проскури в Харкові ще можуть залишатися 2 тіла.
Водночас є загроза обвалу зовнішньої стіни. Її демонтують.
Нагадаємо, що 23 січня росія тричі вдарили по Харкову. Попередньо, вдарили ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, заклад освіти.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову зросла до восьми людей.
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