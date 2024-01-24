На конкурсі "Міс Японія" перемогла етнічна українка Кароліна Шиїно. Одна частина японського суспільства вважає це даниною часу, а інша - хибним меседжем японцям, коли найгарнішою японкою визнають європейську жінку.

Дехто називає її перемогу політичним рішенням, тоді як організатори конкурсу кажуть, що це дало можливість переосмислити, що таке японська краса.

Кароліна Шиїно переїхала з України до Японії у 5 років і отримала громадянство у 2022 році. За її словами, вона стикалася з дискримінацією своєї зовнішності.

Тому подала заявку на конкурс, щоб створити суспільство, де людей не оцінюють за зовнішнім виглядом.

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