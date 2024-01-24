У ГУР підтвердили інформацію про підготовку обміну полоненими між рф та Україною [ Редагувати ]
У середу, 24 січня, в ГУР підтвердили, що на сьогодні готувався обмін полоненими між росією та Україною. Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказав представник ГУР Андрій Юсов.
Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається.
Інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, озвучена російською стороною, наразі перевіряється.
Нагадаємо, що у мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області рф.
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