У середу, 24 січня, в ГУР підтвердили, що на сьогодні готувався обмін полоненими між росією та Україною. Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається.

Інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, озвучена російською стороною, наразі перевіряється.

Нагадаємо, що у мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області рф.