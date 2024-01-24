У Харкові під завалами знайшли ще 2 тіла [ Редагувати ]
Під завалами будинку у Київському районі Харкова, який російський агресор обстріляв 23 січня вранці, знайшли ще два тіла - чоловіка та жінки.
Вони мешкали на першому поверсі зруйнованого підʼїзду.
Зараз рятівники намагаються дістати їх.
Нагадаємо, що 23 січня росія тричі вдарили по Харкову. Попередньо, вдарили ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, заклад освіти.
Кількість загиблих внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову зросла до восьми людей.
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