Падіння російського літака Іл-76: все, що відомо [ Редагувати ]
У середу, 24 січня, у мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області рф. Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами" пише все, що наразі відомо про подію.
Що відомо про падіння літака Іл-76 в БНР?
Літак відлітав із Бєлгорода, а не летів в Бєлгород. Напрямок падіння Іл-76 також вказує, що літак вилетів із Бєлгорода та віддалявся від нього. Місцеві підтверджують це.
Іл-76 практично щодня літав в БНР і перевозив різний військовий багаж.
росіяни дуже швидко почали реагувати на це. Все вийшло так наче у них був вже налаштований сценарій.
Після збиття А-50 офіційно кацапи мовчали, як тільки справа дійшла сюди - відразу почали кукарікати на весь світ які ми "терористи".
"кацапські ЗМІ спочатку запостили інформацію про полонених на борту, потім масово почали видаляти це, потім, імовірно, отримали наказ не видаляти і дотримуватися цієї версії", - йдеться у повідомлені.
Представники спецслужб вигнали всіх з місця падіння, що доводить наступне - вони будуть інсценувати картинку наслідків розриву Іл-76 під свою версію. Тобто, після заяв вони не надали ні фото, ні відео. А ось коли вигнали всіх цивільних - тепер можна робити картинку.
Їхня пропагандо*ська машина працює дуже добре. Це треба визнати. Нам ще треба повчитися цьому.
Також у повідомлені йдеться про те, чого вони хочуть добитися звинуваченням того, що ми начебто збили літак з полоненими на борту?
- по-перше, це звісно ж виставити нас перед світом як "терористів" (згадуємо Боїнг у 2014).
- по-друге, і для них найважливіше - зробити так, щоб нам не давали ППО (від Петріота вони вже настраждались так, що вигадують будь-які сценарії).
- по-третє, загадати Оленівку, як вони цілеспрямовано вбили наших полонених, заявивши, що це зробила Україна. Зараз ті спецслужби можуть привезти тіла вбитих воїнів, і зробити картинку. А випадки вбивства росіянами наших військовополонених - це всім відомий факт, на жаль.
- по-четверте, так як офіційно Юсов підтвердив, що сьогодні мав бути обмін полоненими, з цього випливає факт - росіяни могли цим скористатися, зірвати обмін і показати всьому світу, що це Україна порушує домовленості в обмінах (бо останнім часом обміни були за участі Туреччини, Аравії тощо).
У будь-якому випадку, чекайте офіційної інформації.
Нагадаємо, що в ГУР підтвердили інформацію про підготовку обміну полоненими між рф та Україною.
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