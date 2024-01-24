У середу, 24 січня, у мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області рф. Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами" пише все, що наразі відомо про подію.

Що відомо про падіння літака Іл-76 в БНР?

Літак відлітав із Бєлгорода, а не летів в Бєлгород. Напрямок падіння Іл-76 також вказує, що літак вилетів із Бєлгорода та віддалявся від нього. Місцеві підтверджують це.

Іл-76 практично щодня літав в БНР і перевозив різний військовий багаж.

росіяни дуже швидко почали реагувати на це. Все вийшло так наче у них був вже налаштований сценарій.

Після збиття А-50 офіційно кацапи мовчали, як тільки справа дійшла сюди - відразу почали кукарікати на весь світ які ми "терористи".

"кацапські ЗМІ спочатку запостили інформацію про полонених на борту, потім масово почали видаляти це, потім, імовірно, отримали наказ не видаляти і дотримуватися цієї версії", - йдеться у повідомлені.

Представники спецслужб вигнали всіх з місця падіння, що доводить наступне - вони будуть інсценувати картинку наслідків розриву Іл-76 під свою версію. Тобто, після заяв вони не надали ні фото, ні відео. А ось коли вигнали всіх цивільних - тепер можна робити картинку.

Їхня пропагандо*ська машина працює дуже добре. Це треба визнати. Нам ще треба повчитися цьому.

Також у повідомлені йдеться про те, чого вони хочуть добитися звинуваченням того, що ми начебто збили літак з полоненими на борту?

по-перше, це звісно ж виставити нас перед світом як "терористів" (згадуємо Боїнг у 2014).

по-друге, і для них найважливіше - зробити так, щоб нам не давали ППО (від Петріота вони вже настраждались так, що вигадують будь-які сценарії).

по-третє, загадати Оленівку, як вони цілеспрямовано вбили наших полонених, заявивши, що це зробила Україна. Зараз ті спецслужби можуть привезти тіла вбитих воїнів, і зробити картинку. А випадки вбивства росіянами наших військовополонених - це всім відомий факт, на жаль.

по-четверте, так як офіційно Юсов підтвердив, що сьогодні мав бути обмін полоненими, з цього випливає факт - росіяни могли цим скористатися, зірвати обмін і показати всьому світу, що це Україна порушує домовленості в обмінах (бо останнім часом обміни були за участі Туреччини, Аравії тощо).

У будь-якому випадку, чекайте офіційної інформації.

Нагадаємо, що в ГУР підтвердили інформацію про підготовку обміну полоненими між рф та Україною.