У середу, 24 січня, у мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області рф. Окупанти одразу повідомили про те, що на літаку знаходились українські полонені для обміну. Проте, військові ЗСУ почали спростовувати цю інформацію. Зазначимо, що офіціально від влади України поки жодної інформації не надходило. Єдине, що офіційно відомо - в ГУР підтвердили інформацію про те, що 24 січня мав відбутись обмін полоненими, який наразі ще не відбувся.

Зазначимо, що росіяни дуже швидко почали реагувати на ситуацію, наче у них був вже налаштований сценарій. Ворожі ЗМІ спочатку запостили інформацію про полонених на борту, потім масово почали видаляти це, потім, імовірно, отримали наказ не видаляти та дотримуватися цієї версії.

Але згодом у мережі з'явився перший коментар колишнього військовополоненого Макса Колесникова (це той військовополонений, який усім запам'ятався з яблуком у руках під час обміну):

Міністерство війни росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 (три) супроводжуючих. Це повний пи**еж. Коли мене везли літаком із Брянська до Бєлгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага.

Пізніше виявилось, що ще один чоловік у "списку", що надала росія, - 22 номер, який мав летіти на збитому літаку, був обміняний ще 4 січня.

Також в іншому повідомленні йдеться про те, що 17 імен із сьогоднішнього списку (який надали росіяни) співпадають зі списком обміну, який стався 3 січня.

Все, що наразі відомо про падіння літака Іл-76 (до офіційної версії української влади) читайте за посиланням.