Україна відкладає надання коментарів щодо падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом. Зазначено, що потрібен час для уточнення інформації. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі для Reuters.

Видання звернулося до Подоляка за коментарем щодо падіння літака Іл-76.

Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані.

Все, що наразі відомо про падіння літака Іл-76 (до офіційної версії української влади) читайте за посиланням.