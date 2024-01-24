"Коментарі про падіння Іл-76 будуть пізніше" - Подоляк [ Редагувати ]
Україна відкладає надання коментарів щодо падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом. Зазначено, що потрібен час для уточнення інформації. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі для Reuters.
Видання звернулося до Подоляка за коментарем щодо падіння літака Іл-76.
Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані.
Все, що наразі відомо про падіння літака Іл-76 (до офіційної версії української влади) читайте за посиланням.
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