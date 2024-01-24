Естонія приєдналася до операції з навчання українських військових [ Редагувати ]
Естонія вирішила приєднатися до проведеної Великою Британією операції з навчання українських військових.
Про це повідомляє Міноборони Естонії.
Естонія оголосила про приєднання до проведеної Великою Британією навчальної операції "Інтерфлекс".
Зазначається, що операція "Інтерфлекс" надала понад 34 000 українським солдатам необхідні навички для бойових дій на передовій.
Нагадаємо, німецький парламент не підтримав подання від опозиції про передачу Україні далекобійних крилатих ракет "Таурус".
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