Прем'єр Словаччини пообіцяв не блокувати виділення 50 млрд євро Україні та продаж зброї [ Редагувати ]
Уряд Словаччини підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро з боку Євросоюзу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі в Ужгороді зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо.
- Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.
- Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.
- Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.
- Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.
За підсумками зустрічі Шмигаль і Фіцо підписали спільну заяву, яка "посилить двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги".
Денис Шмигаль також окреслив теми переговорів на зустрічі з Робертом Фіцо: енергетична, транспортна, аграрна співпраця.
Енергетика.
- Домовилися пришвидшити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево - Вельке Капушани". Це дозволить зробити нашу енергетичну систему більш стійкою.
- Пропонуємо оператору газотранспортної мережі Словаччини продовжити використання підземних сховищ газу в Україні для зберігання стратегічних запасів газу Словаччини.
- Отримали пропозицію від словацького оператора Slovnaft. Вона важлива для України, Словаччини та Європи. Деталі будуть згодом, а результати дуже відчутні та важливі.
Аграрна галузь.
- Наголосив на тому, що односторонні заборони на імпорт української аграрної продукції є непрагматичним та непотрібним інструментом.
- Наш Уряд запровадив процедуру верифікації та погодження експорту окремих сільськогосподарських товарів до низки держав-членів ЄС, у тому числі до Словаччини.
- Закликав словацький Уряд зняти односторонні обмеження на імпорт.
Транспортна сфера.
- Важливо не допустити блокування кордонів у майбутньому. Розраховуємо на підтримку Словаччини у питанні продовження "транспортного безвізу".
- Обидві сторони зацікавлені у розбудові інфраструктури колії 1520 мм європейського стандарту від станції Ужгород до станції Ганіска-при-Кошице.
Роберт Фіцо очолив уряд Словаччини у жовтні. Він і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступили проти нового пакету допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, які виділяються з фонду ЄС, внаслідок чого виділення коштів так і не було погоджено. На початку листопада уряд Словаччини також заблокував передачу Києву 40,3 млн євро військової допомоги.
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