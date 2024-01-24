Уряд Словаччини підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро з боку Євросоюзу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі в Ужгороді зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо.

Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

За підсумками зустрічі Шмигаль і Фіцо підписали спільну заяву, яка "посилить двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги".

Денис Шмигаль також окреслив теми переговорів на зустрічі з Робертом Фіцо: енергетична, транспортна, аграрна співпраця.

Енергетика.

Домовилися пришвидшити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево - Вельке Капушани". Це дозволить зробити нашу енергетичну систему більш стійкою.

Пропонуємо оператору газотранспортної мережі Словаччини продовжити використання підземних сховищ газу в Україні для зберігання стратегічних запасів газу Словаччини.

Отримали пропозицію від словацького оператора Slovnaft. Вона важлива для України, Словаччини та Європи. Деталі будуть згодом, а результати дуже відчутні та важливі.

Аграрна галузь.

Наголосив на тому, що односторонні заборони на імпорт української аграрної продукції є непрагматичним та непотрібним інструментом.

Наш Уряд запровадив процедуру верифікації та погодження експорту окремих сільськогосподарських товарів до низки держав-членів ЄС, у тому числі до Словаччини.

Закликав словацький Уряд зняти односторонні обмеження на імпорт.

Транспортна сфера.

Важливо не допустити блокування кордонів у майбутньому. Розраховуємо на підтримку Словаччини у питанні продовження "транспортного безвізу".

Обидві сторони зацікавлені у розбудові інфраструктури колії 1520 мм європейського стандарту від станції Ужгород до станції Ганіска-при-Кошице.

Роберт Фіцо очолив уряд Словаччини у жовтні. Він і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступили проти нового пакету допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, які виділяються з фонду ЄС, внаслідок чого виділення коштів так і не було погоджено. На початку листопада уряд Словаччини також заблокував передачу Києву 40,3 млн євро військової допомоги.