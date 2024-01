Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у кар'єрі вийшла у півфінал Відкритого чемпіонату Австралії - Australian Open.

Вона обіграла чешку Лінду Носкову - 6:3; 6:4. Для одеситки це вже восьма (!) перемога на кортах Мельбурна, адже свій шлях вона починала з кваліфікації.

Ястремська повторила національний рекорд України на турнірах Грендслем, дійшовши до півфіналу. Раніше на цій стадії лише грала Еліна Світоліна (проходила туди тричі). Ястремська стала першою тенісисткою з 1978 року, що дійшла до півфіналу Australian Open як кваліфаєрка.

