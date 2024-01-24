Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у кар'єрі вийшла у півфінал Відкритого чемпіонату Австралії - Australian Open.

Вона обіграла чешку Лінду Носкову - 6:3; 6:4. Для одеситки це вже восьма (!) перемога на кортах Мельбурна, адже свій шлях вона починала з кваліфікації.

Ястремська повторила національний рекорд України на турнірах Грендслем, дійшовши до півфіналу. Раніше на цій стадії лише грала Еліна Світоліна (проходила туди тричі). Ястремська стала першою тенісисткою з 1978 року, що дійшла до півфіналу Australian Open як кваліфаєрка.

Даяна Ястремська зіграє у півфіналі Australian Open проти представниці Китаю Цінь Вень Чжен, №15 у світовому рейтингу. У чвертьфіналі Чжен обіграла нейтральну росіянку Анну Калінську у трьох сетах - 6:7, 6:3, 6:1.

Матч між Ястремською та Чжен відбудеться в четвер, 25 січня. Початок - не раніше 12:00 за Києвом. Для обох тенісисток це буде перший півфінал на Грендслемі у кар'єрі.

Ястремська була однією з двох українок, що пройшли до чвертьфіналу на Australian Open-2024. Цим результатом тенісистка вже оновила особистий рекорд, а разом з Мартою Костюк ще й стали авторками національного: уперше на цій стадії Україна була представлена одразу двома тенісистками.

Марта Костюк не змогла впоратися у чвертьфіналі з четвертою ракеткою світу Коко Гауфф - 6:7 (6:8); 7:6 (7:3); 2:6.