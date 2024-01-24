Генеральний штаб ЗСУ випустив заяву, в якій прокоментував падіння російського Іл-76. Генштаб дає зрозуміти, що ворожий літак збили українські військові. Водночас шодо того, чи були на борту Іл-76 українські військовополонені, нічого не сказано. Повний текст заяви:

"Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку.

Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України. Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.

Застосовано:

26 ЗКР С-300;

3 БР "Іскандер-М".

Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.

Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.

Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.

З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше зʼявилися перші спростування від військових про українських полонених на борту.