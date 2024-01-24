Генштаб підтвердив знищення російського Іл-76 (відео) [ Редагувати ]
Генеральний штаб ЗСУ випустив заяву, в якій прокоментував падіння російського Іл-76. Генштаб дає зрозуміти, що ворожий літак збили українські військові. Водночас шодо того, чи були на борту Іл-76 українські військовополонені, нічого не сказано. Повний текст заяви:
"Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку.
Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України. Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.
Застосовано:
- 26 ЗКР С-300;
- 3 БР "Іскандер-М".
Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.
Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.
Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.
З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше зʼявилися перші спростування від військових про українських полонених на борту.
по темі
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що "не мають достовірної та вичерпної інформації" з приводу того, хто саме перебував і в якій кількості" на борту збитого на Бєлгородщині російського літака Іл-76
У середу, 24 січня, у мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області рф
Як українські сили застосовуватимуть винищувачі Ф-16 і чи зможуть здійснювати ризиковані операції - думки експертів про це зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
Жертвами авіатрощі стали й 10 людей, які перебували на борту гвинтокрила. Що кажуть слідчі і як Монастирського згадують колеги та близькі?
Чому їм легше визнати, начебто власну помилку, ніж той факт, що Україна здатна знищувати летючі штаби? І чому їхня миршава версія не тримається купи?
Про епічне влучання останніх днів: пошкодження Іл-22 та знешкодження російського А-50. Втрата літаючого радару А-50 - дуже серйозна втрата для росії: політична, військова та іміджева. Втім, деталі операції досі залишаються невідомі, як і те яку зброю залучили для збиття літаків. Версії збирав Руслан Смєщук.