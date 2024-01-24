У Раді заперечили інформацію про надходження законопроекту про мобілізацію (документ) [ Редагувати ]
Міністерство оборони України внесло до Верховної Ради доопрацьований законопроект про мобілізацію. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела та публікує презентацію цього документа.
За даними видання, законопроект уже завтра буде представлено на робочій групі.
Водночас законопроект має вносити до Ради не Міноборони, а Кабмін. І перед цим уряд має затвердити його на своєму засіданні. Про те, що це вже сталося, не повідомлялося. На сайті Ради немає даних про те, що законопроект знову внесли до парламенту, у нього як і раніше статус "відкликаний".
Голова Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що Кабмін вніс до Верховної Ради доопрацьований законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації та проходження військової служби.
Хочу спростувати ці неправдиві повідомлення.
Станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту.
Нагадаємо, у Раді анонсували нову систему відстрочки від мобілізації.
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