ГУР не має інформації, хто перебував на борту Іл-76 (відео) [ Редагувати ]
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що "не мають достовірної та вичерпної інформації" з приводу того, хто саме перебував і в якій кількості" на борту збитого на Бєлгородщині російського літака Іл-76.
І підвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.
Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених.
Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.
Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави, заявляють у Головному управлінні розвідки.
Тим часом у Повітряних силах України ЗСУ впевнені, що українських військовополонених не було на борту збитого Іл-76. Про це повідомили джерела видання NV.ua.
Кілька разів на день цим літаком Іл-76 підвозять боєприпаси на фронт. Це їхній перевірений маршрут, яким вони щонайменше тричі на день підвозять не тільки боєприпаси, а й С-300. Ми впевнені, що полонених там не було.
Тим часом росЗМІ викладають у мережу відео з місця падіння літака. На уламках видно велику кількість отворів, що характерно для ураження зенітною ракетою. Водночас на полі НЕ має тіл загиблих - у кадр потрапляє лише один-два трупи. Це ставить під сумнів заяви російської пропаганди про те, що Іл-76 перевозив українських бранців.
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